Чем больше РФ потеряет в битве за Донбасс, тем меньше будет ее потенциал, - Зеленский
Чем больше Россия потеряет в битве за Донбасс, тем меньше будет ее общий потенциал.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"На этот российский террор нужны асимметричные ответы. Нужно новое движение наших сил на фронте. Нужно обеспечить поражение наземных сил террористов", - сказал Зеленский.
Также он отметил, что чтобы не планировали российские оккупанты, "наша подготовка должна быть крепче".
"Говорим об этом с партнерами. И обсуждаем это на заседаниях Ставки. Сегодня было именно такое заседание", - добавил президент.
На заседании обсуждали ситуацию в Донецкой области - Бахмут, Угледар и битва за Донбасс.
"Я благодарю всех наших подразделений, которые проявляют нужную Украине устойчивость, истощают оккупанта, уничтожают его. Чем больше Россия потеряет в этой битве за Донбасс, тем меньше будет ее общий потенциал", - подчеркнул Зеленский.
Также, по его словам, на Ставке подробно обсудили и то, к чему следует готовиться в ближайшие месяцы.
"Знаем, что планируют оккупанты. Противодействуем. Это касается и поставок вооружений и снарядов, и общего укрепления наших сил обороны", - отметил глава государства.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия теряет возле Бахмута Донецкой области батальон (600-700 человек) солдат только убитыми ежедневно. Эти потери сравнимы с потерями Кремля за две войны в Чечне.
Также ранее мы писали, что в Донецкой области по всей линии фронта ощущается существенное обострение. Россияне усилили обстрелы по Угледару и Авдеевке.
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