Чим аргументований можливий ріст тарифів на воду: пояснення аналітика

Тарифи на воду в Україні зростатимуть через підвищення вартості їхніх складових. Мова йде про електроенергію у структурі водопостачання, заробітні плати й хімічні реагенти для очищення води.
Про це повідомив директор Аналітичного центру "Асоціація міст України" Ярослав Рабошук для РБК-Україна в матеріалі "Тарифи на низькому старті. Що буде з цінами на комуналку в Україні".
За його словами, тариф має відображати подорожчання реагентів, які закуповуються за кордоном, через різке зростання курсу долара та євро. А також ситуацію з електрикою, ціни на яку для підприємств набагато вищі, ніж для населення. Також те, що в окремих регіонах тарифи на водопостачання не переглядалися більше двох років.
"Якщо на рівні держави Нацкомісія вирішила піднімати тарифи, то, на нашу думку, це обґрунтовано. Тому що подорожчали складові тарифу - це і електроенергія у структурі водопостачання, і заробітні плати, і хімічні реагенти для очищення води. Все це піднімається в ціні та має бути компенсовано за рахунок тарифу", - зазначає Рабошук.
Експерт додав, що у законі про мораторій на тарифи на газ, тепло та гарячу воду передбачені компенсації комунальним підприємствам за рахунок держави. Проте, цих коштів не отримали й досі. За оцінками Асоціації, прямі збитки комунальних підприємств як тепло-, так і водопостачання становили майже 35 млрд гривень.
"Зрозуміло, що з такими збитками підприємства або не виплачують заробітну плату працівникам, або не проводять відповідних ремонтів систем постачання. В результаті є зростання кількості аварій, коли на вулицях з-під асфальту б'ють гейзери. Це все результат того, що не було вчасно проведено ремонти", - резюмує аналітик.
Зазначимо, що у грудні минулого року вже хотіли підвищити тарифи на воду в Україні, а вже у на початку березня їх вирішили знову переглянути.
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