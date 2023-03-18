Чим аргументований можливий ріст тарифів на воду: пояснення аналітика

За його словами, тариф має відображати подорожчання реагентів, які закуповуються за кордоном, через різке зростання курсу долара та євро. А також ситуацію з електрикою, ціни на яку для підприємств набагато вищі, ніж для населення. Також те, що в окремих регіонах тарифи на водопостачання не переглядалися більше двох років.

"Якщо на рівні держави Нацкомісія вирішила піднімати тарифи, то, на нашу думку, це обґрунтовано. Тому що подорожчали складові тарифу - це і електроенергія у структурі водопостачання, і заробітні плати, і хімічні реагенти для очищення води. Все це піднімається в ціні та має бути компенсовано за рахунок тарифу", - зазначає Рабошук.

Експерт додав, що у законі про мораторій на тарифи на газ, тепло та гарячу воду передбачені компенсації комунальним підприємствам за рахунок держави. Проте, цих коштів не отримали й досі. За оцінками Асоціації, прямі збитки комунальних підприємств як тепло-, так і водопостачання становили майже 35 млрд гривень.

"Зрозуміло, що з такими збитками підприємства або не виплачують заробітну плату працівникам, або не проводять відповідних ремонтів систем постачання. В результаті є зростання кількості аварій, коли на вулицях з-під асфальту б'ють гейзери. Це все результат того, що не було вчасно проведено ремонти", - резюмує аналітик.