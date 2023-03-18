Чем аргументирован возможный рост тарифов на воду: объяснение аналитика

По его словам, тариф должен отражать подорожание закупаемых за рубежом реагентов из-за резкого роста курса доллара и евро. А также ситуацию с электричеством, цены на которые для предприятий намного выше, чем для населения. Также то, что в отдельных регионах тарифы на водоснабжение не пересматривались больше двух лет.

"Если на уровне государства Нацкомиссия решила поднимать тарифы, то, по нашему мнению, это обосновано. Потому что подорожали составляющие тарифа - это и электроэнергия в структуре водоснабжения, и заработные платы, и химические реагенты для очистки воды. Все это поднимается в цене и должно быть компенсировано за счет тарифа", - отмечает Рабошук.

Эксперт добавил, что в законе о моратории на тарифы на газ, тепло и горячую воду предусмотрены компенсации коммунальным предприятиям за счет государства. Однако, эти средства не получили до сих пор. По оценкам Ассоциации, прямой ущерб коммунальных предприятий как тепло-, так и водоснабжения составил почти 35 млрд гривен.

"Понятно, что с таким убытком предприятия либо не выплачивают заработную плату работникам, либо не производят соответствующие ремонты систем снабжения. В результате есть рост количества аварий, когда на улицах из-под асфальта бьют гейзеры. Это все результат того, что не было своевременно проведены ремонты", - резюмирует аналитик.