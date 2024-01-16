У Чилі впав пожежний літак: є загиблі та поранені

Авіакатастрофи у світі

Раніше ми повідомляли, що поблизу Пон-де-Мартель у горах Швейцарії розбився туристичний літак з пасажирами на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинули люди.

Також на авіабазі Сарагоса в Іспанії розбився винищувач F-18 під час показового польоту. Пілот встиг катапультуватись. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували.

Також у переддень Нового року в Польщі впав невеликий літак через відмову авіоніки.

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