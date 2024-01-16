В Чили упал пожарный самолет: есть погибшие и раненые

Авиакатастрофы в мире

Ранее мы сообщали, что вблизи Пон-де-Мартель в горах Швейцарии разбился туристический самолет с пассажирами на борту. В результате авиакатастрофы погибли люди.

Также на авиабазе Сарагоса в Испании разбился истребитель F-18 в ходе показательного полета. Пилот успел катапультироваться. Его с повреждениями ног госпитализировали.

Также в канун Нового года в Польше упал небольшой самолет из-за отказа авионики.

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