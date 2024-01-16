У Чилі впав пожежний літак: є загиблі та поранені

У Чилі розбився літак, який займався гасінням пожеж. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот та постраждали ще троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Rebeat .

Крім того, відомо, що постраждали люди, чиї автівки зачепило внаслідок авіакатастрофи.

"Літак моделі Turbo Trush, який експлуатується авіакомпанією Air Andes SPA і надає послуги Національній лісовій корпорації (CONAF), впав на землю після зіткнення з електричними кабелями, згідно з відео, опублікованими в Інтернеті, і зіткнувся з двома автомобілями", - йдеться в повідомленні.

Трагедія сталась біля аеропорту Пангілемо, коли літак невеличкий літак врізався в електричні кабелі та автомобілі. Пілот, 59-річний Фернандо Соланс з Іспанії, загинув на місці.

Авіакатастрофи у світі

Раніше ми повідомляли, що поблизу Пон-де-Мартель у горах Швейцарії розбився туристичний літак з пасажирами на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинули люди.

Також на авіабазі Сарагоса в Іспанії розбився винищувач F-18 під час показового польоту. Пілот встиг катапультуватись. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували.

Також у переддень Нового року в Польщі впав невеликий літак через відмову авіоніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.