У Чилі впав пожежний літак: є загиблі та поранені
У Чилі розбився літак, який займався гасінням пожеж. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот та постраждали ще троє осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Rebeat.
Трагедія сталась біля аеропорту Пангілемо, коли літак невеличкий літак врізався в електричні кабелі та автомобілі. Пілот, 59-річний Фернандо Соланс з Іспанії, загинув на місці.
"Літак моделі Turbo Trush, який експлуатується авіакомпанією Air Andes SPA і надає послуги Національній лісовій корпорації (CONAF), впав на землю після зіткнення з електричними кабелями, згідно з відео, опублікованими в Інтернеті, і зіткнувся з двома автомобілями", - йдеться в повідомленні.
Крім того, відомо, що постраждали люди, чиї автівки зачепило внаслідок авіакатастрофи.
Наразі органи влади із залученням експертів працюють над розслідуванням причин падіння літака.
Авіакатастрофи у світі
Раніше ми повідомляли, що поблизу Пон-де-Мартель у горах Швейцарії розбився туристичний літак з пасажирами на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинули люди.
Також на авіабазі Сарагоса в Іспанії розбився винищувач F-18 під час показового польоту. Пілот встиг катапультуватись. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували.
Також у переддень Нового року в Польщі впав невеликий літак через відмову авіоніки.
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