В Чили упал пожарный самолет: есть погибшие и раненые

В Чили разбился самолет, занимавшийся тушением пожаров. В результате авиакатастрофы погиб пилот и пострадали еще три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Rebeat .

Трагедия произошла возле аэропорта Пангилемо, когда небольшой самолет врезался в электрические кабели и автомобили. Пилот, 59-летний Фернандо Соланс из Испании, погиб на месте.

"Самолет модели Turbo Trush, который эксплуатируется авиакомпанией Air Andes SPA и оказывает услуги Национальной лесной корпорации (CONAF), упал на землю после столкновения с электрическими кабелями, согласно видео, опубликованным в Интернете, и столкнулся с двумя автомобилями", - говорится в сообщении .

Кроме того, известно, что пострадали люди, чьи автомобили задело в результате авиакатастрофы.

В настоящее время органы власти с привлечением экспертов работают над расследованием причин падения самолета.