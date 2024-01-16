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В Чили упал пожарный самолет: есть погибшие и раненые

Чили, Вторник 16 января 2024 14:51
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В Чили упал пожарный самолет: есть погибшие и раненые Фото: в Чили разбился пожарный самолет (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Чили разбился самолет, занимавшийся тушением пожаров. В результате авиакатастрофы погиб пилот и пострадали еще три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Rebeat.

Трагедия произошла возле аэропорта Пангилемо, когда небольшой самолет врезался в электрические кабели и автомобили. Пилот, 59-летний Фернандо Соланс из Испании, погиб на месте.

"Самолет модели Turbo Trush, который эксплуатируется авиакомпанией Air Andes SPA и оказывает услуги Национальной лесной корпорации (CONAF), упал на землю после столкновения с электрическими кабелями, согласно видео, опубликованным в Интернете, и столкнулся с двумя автомобилями", - говорится в сообщении .

Кроме того, известно, что пострадали люди, чьи автомобили задело в результате авиакатастрофы.

В настоящее время органы власти с привлечением экспертов работают над расследованием причин падения самолета.

Авиакатастрофы в мире

Ранее мы сообщали, что вблизи Пон-де-Мартель в горах Швейцарии разбился туристический самолет с пассажирами на борту. В результате авиакатастрофы погибли люди.

Также на авиабазе Сарагоса в Испании разбился истребитель F-18 в ходе показательного полета. Пилот успел катапультироваться. Его с повреждениями ног госпитализировали.

Также в канун Нового года в Польше упал небольшой самолет из-за отказа авионики.

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