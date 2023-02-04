У Чилі вирує понад 150 лісових пожеж: вогонь охопив тисячі гектарів, є загиблі
У Чилі лісові пожежі охопили вже понад 8 300 гектарів. Правоохоронці зафіксували щонайменше 5 жертв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
За даними ЗМІ, глава МВС країни Кароліна Тоха заявила, що четверо загиблих були місцевими жителями, які не встигли врятуватися, а п'ятий - вогнеборцем.
"Міністр сказала, що наразі у Чилі вирує 151 лісова пожежа, 65 вже вдалося взяти під контроль, а 39 - загасити", - пише агентство.
Президент 3 лютого оголосив у регіонах Біобіо та Нубле, які найбільше постраждали, режим надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, у чилійській провінції та комуні Антофагаста 31 грудня стався землетрус магнітудою 5,5 балів.
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