У Чилі вирує понад 150 лісових пожеж: вогонь охопив тисячі гектарів, є загиблі

У Чилі лісові пожежі охопили вже понад 8 300 гектарів. Правоохоронці зафіксували щонайменше 5 жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

За даними ЗМІ, глава МВС країни Кароліна Тоха заявила, що четверо загиблих були місцевими жителями, які не встигли врятуватися, а п'ятий - вогнеборцем.

"Міністр сказала, що наразі у Чилі вирує 151 лісова пожежа, 65 вже вдалося взяти під контроль, а 39 - загасити", - пише агентство.

Президент 3 лютого оголосив у регіонах Біобіо та Нубле, які найбільше постраждали, режим надзвичайної ситуації.