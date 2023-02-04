В Чили бушует более 150 лесных пожаров: огонь охватил тысячи гектаров, есть погибшие

В Чили лесные пожары охватили уже более 8300 гектаров. Правоохранители зафиксировали по меньшей мере 5 жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

По данным СМИ, глава МВД страны Каролина Тоха заявила, что четверо погибших были местными жителями, что не успели спастись, а пятый - огнеборцем.

"Министр сказала, что в Чили бушует 151 лесной пожар, 65 уже удалось взять под контроль, а 39 - потушить", - пишет агентство.

Президент 3 февраля объявил в наиболее пострадавших регионах Биобио и Нубле режим чрезвычайной ситуации.