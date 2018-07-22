В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2

Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет

В Чили вчера, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом говорится на сайте Геологической службы Соединенных Штатов Америки (США).

Как сообщается, эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился в 42 километрах от населенного пункта Калама.

В Геологической службе также отмечают, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Напомним, в начале июля в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Также сообщалось о землетрясении магнитудой 5,4, которое произошло недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес.