В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2

Новости Происшествия 22.07.2018 - 09:29
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem,org)
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem,org)

Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет

В Чили вчера, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом говорится на сайте Геологической службы Соединенных Штатов Америки (США).

Как сообщается, эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился в 42 километрах от населенного пункта Калама.

В Геологической службе также отмечают, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2Напомним, в начале июля в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Также сообщалось о землетрясении магнитудой 5,4, которое произошло недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес.

 

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