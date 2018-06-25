В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Эпицентр подземных толчков находился в 38 км к западу от города Метони.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
#BREAKING A 5.5-magnitude earthquake strikes off the coast of southern Greece. There are no immediate reports of damage.— AFP news agency (@AFP) June 25, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что в результате землетрясения, произошедшего в понедельник, 18 июня, в японской провинции Осака, погибли пятеро человек, еще 379 пострадали.