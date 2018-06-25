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В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 09:18
Фото: землетрясение (statik4.msc-csem,org)
Фото: землетрясение (statik4.msc-csem,org)

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес. Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным службы, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Эпицентр подземных толчков находился в 38 км к западу от города Метони.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате землетрясения, произошедшего в понедельник, 18 июня, в японской провинции Осака, погибли пятеро человек, еще 379 пострадали.

Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до пяти человек
Теги публикации: Греция, землетрясение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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