У Чилі стався землетрус магнітудою 5,2

Постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає

В Чилі вчора, 21 липня, стався землетрус магнітудою 5,4. Про це йдеться на сайті Геологічної служби Сполучених Штатів Америки (США).

Як повідомляється, епіцентр землетрусу магнітудою 5,4 знаходився в 42 кілометрах від населеного пункту Калама.

В Геологічній службі також відзначають, що постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає.

Нагадаємо, на початку липня у Японії стався землетрус магнітудою 6,0.

Також повідомлялося про землетрус магнітудою 5,4, який стався недалеко від узбережжя грецького півострова Пелопоннес.