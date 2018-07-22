У Чилі стався землетрус магнітудою 5,2

Новини Надзвичайні події 22.07.2018 - 09:29
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem,org)
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem,org)

Постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає

В Чилі вчора, 21 липня, стався землетрус магнітудою 5,4. Про це йдеться на сайті Геологічної служби Сполучених Штатів Америки (США).

Як повідомляється, епіцентр землетрусу магнітудою 5,4 знаходився в 42 кілометрах від населеного пункту Калама.

В Геологічній службі також відзначають, що постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає.

У Чилі стався землетрус магнітудою 5,2Нагадаємо, на початку липня у Японії стався землетрус магнітудою 6,0.

Також повідомлялося про землетрус магнітудою 5,4, який стався недалеко від узбережжя грецького півострова Пелопоннес.

 

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