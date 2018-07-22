У Чилі стався землетрус магнітудою 5,2
Постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає
В Чилі вчора, 21 липня, стався землетрус магнітудою 5,4. Про це йдеться на сайті Геологічної служби Сполучених Штатів Америки (США).
Як повідомляється, епіцентр землетрусу магнітудою 5,4 знаходився в 42 кілометрах від населеного пункту Калама.
В Геологічній службі також відзначають, що постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає.
Нагадаємо, на початку липня у Японії стався землетрус магнітудою 6,0.
Також повідомлялося про землетрус магнітудою 5,4, який стався недалеко від узбережжя грецького півострова Пелопоннес.