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В Чили произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 16:46
В Чили произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (csis.org)

Очаг землетрясения залегал на глубине 17,7 км

В пятницу, 4 октября, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

Как сообщается, эпицентр подземных толчков располагался в 93 км к западу от населенного пункта Арика в области Арика и-Паринакота. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 28 сентября в районе поселка Колочаса Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,0 баллов.

Кроме того, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Тогда была информация о не менее 20 погибших. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты. После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

Добавим, что в результате землетрясения в Турции, которое произошло 26 сентября, пострадали по меньшей мере 34 человека. Мощные подземные толчки вызвали разрушения по меньшей мере 437 зданий в крупнейшем турецком городе Стамбуле. В результате землетрясения был разрушен шпиль одного из минаретов.

На Закарпатье произошло землетрясение В Турции в результате землетрясения пострадали более 30 человек
Новости Украины Чилиземлетрясение
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