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На Закарпатье произошло землетрясение

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 18:52
На Закарпатье произошло землетрясение
Иллюстративное фото (csis.org)

В районе поселка Колочава зафиксировано легкое землетрясение магнитудой 2,0

На Закарпатье зафиксировано легкое землетрясение магнитудой 2,0. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Сообщается, что о землетрясении сообщил дежурный станции "Львов" после обработки данных Отдела сейсмичности Института геофизики НАН Украины в Карпатском регионе.

Подземные толчки магнитудой 2,0 зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава на Закарпатье, глубина гипоцентра - 3,8 километра.

Напомним, в Польше сегодня, 1 июля, на угольной шахте под Катовице произошло землетрясение, в результате погибли чего три горняка. Подземные толчки магнитудой 2,66 произошли на шахте Мурцки-Сташиц во второй половине дня.

Представитель горнодобывающей компании PGG заявил, что в шахте находились девять горняков. После землетрясения шесть человек были доставлены в медицинские учереждения, три шахтера погибли.

Добавим, на шахте Рудна в городе Польковице произошло сильное землетрясение на шахте, в результате которого пострадали 15 человек.

В Индонезии выросло количество жертв землетрясения В Турции в результате землетрясения пострадали более 30 человек
Новости Украины Закарпатьеземлетрясение
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