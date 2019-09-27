В Турции в результате землетрясения пострадали более 30 человек

Фото: последствия землетрясения в Стамбуле (twitter.com trtworld)

Землетрясение вызвало повреждения более 400 зданий

В Турции рассказали о последствиях мощного землетрясения, которое вчера, 26 сентября, всколыхнуло Стамбул. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.

По данным вице-президента Турции Фуата Октайа, в результате вчерашнего землетрясения силой 5,8 баллов, в Стамбуле пострадали по меньшей мере 34 человека. Он добавил, что по состоянию на сейчас в медицинских учреждениях остаются 10 пострадавших.

Кроме того, мощные подземные толчки вызвали разрушения по меньшей мере 437 зданий в крупнейшем городе Турции. Также в результате землетрясения был разрушен шпиль одного из минаретов Стамбула.

Напомним, 26 сентября в Стамбуле произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 12 километров и примерно в 70 километрах к западу от Стамбула в Мраморном море. Тогда информации о разрушениях и пострадавших не было.

Как писало РБК-Украина, 24 сентября в Пакистане произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км. Толчки ощущались по всей территории страны.

В результате землетрясения были повреждены три моста. Большая часть ущерба была нанесена в селах, где рухнули старые дома. Жертвами землетрясения стали 34 человека, еще 459 получили травмы различной степени тяжести.