ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Турции в результате землетрясения пострадали более 30 человек

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 17:44
В Турции в результате землетрясения пострадали более 30 человек
Фото: последствия землетрясения в Стамбуле (twitter.com trtworld)

Землетрясение вызвало повреждения более 400 зданий

В Турции рассказали о последствиях мощного землетрясения, которое вчера, 26 сентября, всколыхнуло Стамбул. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.

По данным вице-президента Турции Фуата Октайа, в результате вчерашнего землетрясения силой 5,8 баллов, в Стамбуле пострадали по меньшей мере 34 человека. Он добавил, что по состоянию на сейчас в медицинских учреждениях остаются 10 пострадавших.

Кроме того, мощные подземные толчки вызвали разрушения по меньшей мере 437 зданий в крупнейшем городе Турции. Также в результате землетрясения был разрушен шпиль одного из минаретов Стамбула.

Напомним, 26 сентября в Стамбуле произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 12 километров и примерно в 70 километрах к западу от Стамбула в Мраморном море. Тогда информации о разрушениях и пострадавших не было.

Как писало РБК-Украина, 24 сентября в Пакистане произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км. Толчки ощущались по всей территории страны.

В результате землетрясения были повреждены три моста. Большая часть ущерба была нанесена в селах, где рухнули старые дома. Жертвами землетрясения стали 34 человека, еще 459 получили травмы различной степени тяжести.

В Индонезии произошло мощное землетрясение, есть жертвы На острове в Карибском море произошло мощное землетрясение
Новости Украины ТурцияСтамбулземлетрясение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь