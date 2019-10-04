У Чилі стався потужний землетрус

Ілюстративне фото (csis.org)

Осередок землетрусу залягав на глибині 17,7 км

У п'ятницю, 4 жовтня, біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 4,9 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

Як повідомляється, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 93 км на захід від населеного пункту Аріка в області Аріка і-Парінакота. Осередок землетрусу залягав на глибині 17,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 28 вересня в районі селища Колочаса Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,0 балів.

Крім того, 26 вересня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів. Тоді була інформація про не менше 20 загиблих. Підземні поштовхи сколихнули віддалені острови провінції Малуку, в результаті чого були зруйновані будинки і громадські об'єкти. Після землетрусу було зафіксовано щонайменше два десятки афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,6.

Додамо, що в результаті землетрусу в Туреччині, яке відбулося 26 вересня, постраждали щонайменше 34 людини. Потужні підземні поштовхи викликали руйнування щонайменше 437 будівель в найбільшому турецькому місті Стамбулі. В результаті землетрусу було зруйновано шпиль одного з мінаретів.