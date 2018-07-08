В Чикаго разбился медицинский вертолет, пострадали 4 человека

Место падения самолета оцеплено полицией
В окрестностях города Чикаго (штат Иллинойс, США) разбился эвакуационный вертолет Eurocopter 135. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщает Chicago Tribune.
Так, согласно информации издания,инцидент произошел у трассы № 57. Вертолет жестко приземлился на на траву близ развилки съездов с трассы.
В результате падения пострадали четыре человека, включая одного пациента, который на момент крушения уже находился в критическом состоянии.
Вместе с тем, согласно информации пожарной службы Чикаго, к месту крушения отправилась спецтехника.
Также отмечается, что место инцидента оцеплено полицией.
Напомним, ранее в индийском Мумбаи потерпел крушение небольшой частный пассажирский самолет, погибли по меньшей мере шесть человек.
Также ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета в Российской Федерации.