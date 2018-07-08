У Чикаго розбився медичний вертоліт, постраждали 4 людини

Місце падіння літака оточене поліцією

У околицях міста Чикаго (штат Іллінойс, США) розбився евакуаційний вертоліт Eurocopter 135. В результаті події постраждали чотири людини, повідомляє Chicago Tribune.

Так, згідно з інформацією видання,інцидент стався біля траси № 57. Вертоліт жорстко приземлився на траву біля розвилки з'їздів з траси.

В результаті падіння постраждали чотири людини, включаючи одного пацієнта, який на момент аварії перебував у критичному стані.

Разом з тим, згідно з інформацією пожежної служби Чикаго, до місця аварії вирушила спецтехніка.

Також зазначається, що місце інциденту оточено поліцією.

Нагадаємо, раніше в індійському Мумбаї розбився невеликий приватний пасажирський літак, загинули щонайменше шість осіб.

Також раніше повідомлялося про аварію легкомоторного літака в Російській Федерації.