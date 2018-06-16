В России разбился легкомоторный самолет

На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона

В Алтайском крае (Россия) разбился легкомоторный самолет Як-52. Об этом сообщает Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по региону.

"16.06.2018 в 17:00 поступило сообщение о том, что вблизи взлетно-посадочной полосы в Первомайском районе потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52. На место крушения убыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона", - сказано в сообщении.

При этом ТАСС, ссылаясь на свой источник, сообщало, что в результате крушения погибли два человека. Так, на борту были пилот и пассажир.

Кроме того, "Интерфаксу" в МЧС сообщили, что на месте крушения вспыхнул пожар, однако его уже потушили.

Указано также, что по факту произошедшего Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолета в штате Висконсин, США, погибло четыре человека.