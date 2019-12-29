ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США напали на дом раввина, есть раненые

Новости » Происшествия     29.12.2019 - 10:54
В США напали на дом раввина, есть раненые
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника

В городе Монси штата Нью-Йорк злоумышленник с ножом ворвался в ром раввина, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщается, неизвестный мужчина с ножом ворвался в здание вечером 28 декабря, когда там собрались около 100 человек. В этот момент раввин Хаим Роттенберг зажигал свечи по случаю седьмой ночи Хануки.

После этого злоумышленник попытался проникнуть в синагогу, которая расположена рядом с домом раввина, но безуспешно.

Все пострадавшие - евреи-хасиды. Их доставили в ближайшие больницы.

Через некоторое время преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов в нью-йоркском Гарлеме. Его личность не раскрывается. Известно, что это высокий темнокожий мужчина.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что за последнюю неделю это уже не первое нападение на евреев на территории штата, и потребовал тщательного расследования всех преступлений на национальной почве.

Напомним, в 2019 году в США было совершено рекордно высокое число массовых убийств, начиная с 1970-х годов, когда в стране начали вести эту статистику. В общей сложности в этом году в США было совершено 41 массовое убийство. При этом в 33 случаях речь шла о массовой стрельбе, в результате чего погибли 211 человек.

Кроме того, 6 декабря, на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба. Тогда погибли четыре человека. Офис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен. Ворота NASP на тот момент были защищены из-за сообщений об активной стрельбе.

США требуют от Украины экстрадиции американца, который воевал на Донбассе Количество массовых убийств в США в 2019 году установило рекорд
Новости Украины Соединенные Штаты Америкинападение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь