У Чикаго поліція оточила готель Трампа через озброєну жінку

У середу, 5 квітня, спецпризначенці і поліція оточили будівлю готелю Trump International Hotel and Tower після того, як озброєна жінка увійшла в хмарочос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC Chicago .

Зараз присутність поліції зосереджена біля входу в будівлю в районі Кінзі-стріт і Вабаш-авеню, а на місці події перебувають співробітники спецпризначенців.

Поліція Чикаго підтвердила, що в будівлю надійшов виклик на службу, але жодних подробиць не було надано.

При цьому Sun Times Chicago з посиланням на джерела повідомляє, що жінка увійшла до будівлі з гвинтівкою.

Mais imágenes de fuera da Trump Tower. pic.twitter.com/fAXyZfwsKT - Gustavo Rebello (@Gu_rebel) April 5, 2023

WATCH; Tactical teams enter Trump Tower в Chicago amid затверджений threats of armed woman inside pic.twitter.com/orpgR8N4Ok - Intel Point Alert (@IntelPointAlert) April 5, 2023

Нагадаємо, вчора колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де його заарештували до висунення звинувачень.

Крім того, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп став другим в історії США заарештованим главою держави.

Раніше стало відомо, що велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс.

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