Трамп виявився не першим: NYT назвало президента США з арештом

До цього у 1872 році 18-го президента США Улісса Гранта заарештували за перевищення швидкості на одній із вулиць Вашингтона, коли він їхав у кареті з двома кіньми. При цьому це був другий раз за два дні, коли поліцейський зупинив Гранта; першого разу він зробив йому попередження.

Гранта і кількох його друзів, з якими він брав участь у перегонах, доправили до поліцейської дільниці. Усі вони мали внести заставу в розмірі 20 доларів - сума, яка сьогодні еквівалентна приблизно 500 доларам.

Про епізод у біографії Гранта публічно не повідомлялося, проте про нього стало відомо лише 1908 року, коли вашингтонська газета The Sunday Star опублікувала інтерв'ю з тодішнім офіцером у відставці, який зупинив 18-го президента США. Колишнього офіцера звали Вільям Вест, він був чорношкірим, який служив в армії Союзу під час Громадянської війни. Цю історію підтвердило понад 100 років потому поліцейське управління Вашингтона.

Видання зазначає, що в той час, як колишні президенти були під слідством - зокрема, Річард Ніксон і Білл Клінтон - арешт президента Гранта за його кінні пригоди є найближчою подією в історії до арешту Трампа.

Крім того, відтоді найближча до президентського арешту подія сталася, коли Ніксон, зіштовхнувшись із кримінальним переслідуванням, подав у відставку і був беззастережно помилуваний президентом Джеральдом Фордом 1974 року.