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В Чикаго полиция окружила отель Трампа из-за вооруженной женщины

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Среда 05 апреля 2023 21:38
В Чикаго полиция окружила отель Трампа из-за вооруженной женщины Фото: В Чикаго полиция окружила отель Трампа из-за вооруженной женщины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 5 апреля, сотрудники спецназа и полиции окружили здание отеля Trump International Hotel and Tower после того, как вооруженная женщина вошла в небоскреб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC Chicago.

Сейчас присутствие полиции сосредоточено у входа в здание в районе Кинзи-стрит и Вабаш-авеню, а на месте происшествия находятся сотрудники спецназа.

Полиция Чикаго подтвердила, что в здание поступил вызов на службу, но никаких подробностей не было предоставлено.

При этом Sun Times Chicago со ссылкой на источники сообщает, что женщина вошла в здание с винтовкой.

Напомним, вчера бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, где его арестовали до предъявления обвинений.

Кроме того, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал вторым в истории США арестованным главой государства.

Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс.

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