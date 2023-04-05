В Чикаго полиция окружила отель Трампа из-за вооруженной женщины

В среду, 5 апреля, сотрудники спецназа и полиции окружили здание отеля Trump International Hotel and Tower после того, как вооруженная женщина вошла в небоскреб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC Chicago .

Сейчас присутствие полиции сосредоточено у входа в здание в районе Кинзи-стрит и Вабаш-авеню, а на месте происшествия находятся сотрудники спецназа.

Полиция Чикаго подтвердила, что в здание поступил вызов на службу, но никаких подробностей не было предоставлено.

При этом Sun Times Chicago со ссылкой на источники сообщает, что женщина вошла в здание с винтовкой.

Mais imagens de fora da Trump Tower.pic.twitter.com/fAXyZfwsKT — Gustavo Rebello (@Gu_rebel) April 5, 2023

WATCH; Tactical teams enter Trump Tower in Chicago amid confirmed threats of an armed woman inside pic.twitter.com/orpgR8N4Ok — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) April 5, 2023

Напомним, вчера бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, где его арестовали до предъявления обвинений.

Кроме того, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал вторым в истории США арестованным главой государства.

Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс.

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