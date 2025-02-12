Чи зупинятиметься транспорт Києва щоранку під час хвилини мовчання: відповідь КМДА

У Київській міській державній адміністрації пояснили, чи зупинятиметься столичний наземний громадський транспорт щоранку. Йдеться про період часу впродовж загальнонаціональної хвилини мовчання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Facebook.
Українцям (із посиланням на КП "Київпастранс") нагадали, що в наземному громадському транспорті Києва щоденно інформуватимуть про загальнонаціональну хвилину мовчання.
Зазначається, що інформація про те, буцімто громадський транспорт під час хвилини мовчання зупинятиме свій рух на 10 хвилин (нібито з 08:50 до 09:00) - не відповідає дійсності.
"У цей період у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв, обладнаних системою гучномовлення, лунатиме звукове повідомлення для вшанування пам'яті загиблих Захисників, Захисниць і мирних жителів України", - пояснили у КМДА.
Наголошується, що коли лунатиме інформація про хвилину мовчання, рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом.
"Наразі у "Київпастрансі" здійснюють підготовку до впровадження цього рішення... Закликаємо мешканців і гостей міста долучатися до вшанування пам'яті та дотримуватися хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни", - підсумували у міській держадміністрації.
Нагадаємо, 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський видав указ №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".
Ним було започатковано проведення щоденно о 9 годині ранку загальнонаціональної хвилини мовчання у всіх засобах масової інформації (незалежно від форми власності).
Мета такого заходу - вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги та самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії РФ проти України.
Згодом до щоденної хвилини мовчання в Україні пропонували додати важливу молитву.
Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що в Києві напрацювали рекомендації щодо проведення хвилини мовчання. Вони передбачають, зокрема, заходи з інформування населення у громадському транспорті столиці.
Згодом Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.
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