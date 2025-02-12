Будет ли останавливаться транспорт Киева каждое утро во время минуты молчания: ответ КГГА

Будет ли останавливаться транспорт в Киеве во время минуты молчания

Украинцам (со ссылкой на КП "Киевпастранс") напомнили, что в наземном общественном транспорте Киева ежедневно будут информировать об общенациональной минуте молчания.

Отмечается, что информация о том, будто бы общественный транспорт во время минуты молчания будет останавливать свое движение на 10 минут (якобы с 08:50 до 09:00) - не соответствует действительности.

"В этот период в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, оборудованных системой громкоговорящей связи, будет звучать звуковое сообщение для чествования памяти погибших Защитников, Защитниц и мирных жителей Украины", - объяснили в КГГА.

Подчеркивается, что когда будет звучать информация о минуте молчания, движение наземного общественного транспорта не будет останавливаться и будет продолжаться по расписанию.

"Сейчас в "Киевпастрансе" осуществляют подготовку к внедрению этого решения... Призываем жителей и гостей города участвовать в чествовании памяти и соблюдать минуту молчания, чтя память военных и гражданских, погибших во время российско-украинской войны", - подытожили в городской госадминистрации.

Пост КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)