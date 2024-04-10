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Чи зруйнує Україна Кримський міст цього року? Відповідь Зеленського

Середа 10 квітня 2024 22:10
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Чи зруйнує Україна Кримський міст цього року? Відповідь Зеленського Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна має право знищити кілька інфраструктурних речей, які є воєнними цілями та розташовані на окупованих територіях.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю BILD.

На питання журналіста щодо того, які плани Україна має щодо контрнаступу та які результати очікуються президент відповів, що контрнаступальні операції повинні дати результат.

Зокрема у Зеленського запитали чи вдасться цього року зруйнувати Керченський міст.

"Ми дуже хочемо. І це питання не в тому, що саме міст, Керченський міст, про який усі говорять. Ми говоримо про кілька інфраструктурних речей, які є воєнними цілями. Це міст, це аеродроми, із яких злітають літаки", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що Росія має і інші способи доставки озброєння на фронт в Україну. Зокрема, аеродроми, із яких вилітають літаки і бомбардують Україну.

"Вибачте, це законні цілі. І я вже мовчу, що вони розташовані на тимчасово окупованих територіях України", - розповів президент.

Атаки на НПЗ у Росії

Нагадаємо, в останні тижні українські Сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи у Росії. Очевидно, наслідки таких обстрілів виявилися досить критичними для того, щоб Міністерство енергетики РФ визнало зупинку виробництва палива на низцы нафтопереробних заводів, і заявило про пошук способу вирішити проблему.

І хоча США закликали Київ припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових нафтових цін, в Україні НПЗ в РФ вважають законними цілями для ударів.

Раніше повідомлялося, що за підрахунками видання The Insider, у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.

Додамо, що 2 квітня у Татарстані через удари безпілотників було пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та завод із виробництва "Шахедів". Джерела РБК-Україна розповіли, що операцію організувало ГУР спільно з СБУ.

Як повідомлялось напередодні, партизани зафіксували перекидання російського "Панциря-С" в Тулу після нещодавніх атак українських БПЛА по місту.

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