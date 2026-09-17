Чи зростуть ціни у разі підвищення ПДВ: оцінка Нацбанку

Ймовірне підвищення ставки ПДВ для створення фонду підтримки бізнесу під час війни матиме доволі помірний вплив на інфляцію в Україні.
Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
За словами очільника НБУ, аналіз потенційного підвищення ПДВ показує помірний ефект для загального зростання цін.
"Оцінювати його важливо не лише з погляду внеску вищого ПДВ в інфляцію, а й з фокусу зменшення витрат бізнесу, підтримки інвестицій та економічної активності завдяки можливості застрахувати воєнні ризики, що, навпаки, має стримати зростання цін", - підкреслив Пишний.
Кабінет міністрів розробляє механізм страхування бізнесу, який зазнає збитків через російські удари. Для реалізації цієї ініціативи планується створити спеціальний окремий фонд.
Джерелами його поповнення можуть стати:
У проєкт державного бюджету на 2027 рік вже заклали підвищення ПДВ з 20% до 21%. Втім, для фактичного зростання ставки знадобиться додаткове законодавче урегулювання з боку Верховної Ради.
Крім того, Кабмін готує зміни до програми державної підтримки бізнесу під час війни. Зокрема, програму хочуть поширити на бізнес, чиє майно розташоване у Києві та Київській області.