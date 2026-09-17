Вырастут ли цены в случае повышения НДС: оценка Нацбанка

По словам главы НБУ, анализ потенциального повышения НДС показывает умеренный эффект для общего роста цен.

"Оценивать его важно не только с точки зрения вклада высшего НДС в инфляцию, но и с фокуса уменьшения издержек бизнеса, поддержки инвестиций и экономической активности благодаря возможности застраховать военные риски, что, наоборот, должно сдержать рост цен", - подчеркнул Пышный.

Кабмин хочет повысить НДС

Кабинет министров разрабатывает механизм страхования бизнеса, который несет убытки из-за российских ударов. Для реализации этой инициативы планируется создать отдельный специальный фонд.

Источниками его пополнения могут стать:

поддержка от международных партнеров;

дополнительные поступления от увеличения НДС.

В проект государственного бюджета на 2027 год уже заложили повышение НДС с 20 до 21%. Впрочем, для фактического роста ставки потребуется дополнительное законодательное урегулирование Верховной Рады.