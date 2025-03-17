Чи зростуть податки для ФОПів: що кажуть у Мінфіні

"Анонімні Телеграм канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер", - йдеться в повідомленні.

Водночас у пресслужбі підтвердили плани щодо зміни спрощеної системи оподаткування, про що записано в Національній стратегії доходів.

"Законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, - не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках", - йдеться в заяві.

У Мінфіні додали, що законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватися Верховною Радою.

Підвищення податків для ФОПів

Кабінет міністрів в грудні 2023 року затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що було одним із зобов'язань української влади перед Міжнародним валютним фондом.

Стратегія передбачає, що друга та третя групи для ФОПів будуть об’єднані в одну, а ставки податку доходу будуть диференційованими. Ця шкала буде передбачати мінімальну ставку в розмірі 3% для торговельної діяльності та міститиме градацію ставок до 17% для низки послуг.