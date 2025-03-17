Чи зростуть податки для ФОПів: що кажуть у Мінфіні

Підвищення податків для ФОПів поки що не буде, оскільки відповідні заходи Нацстратегії доходів не виконані. У будь-якому разі рішення про зміни буде ухвалювати Верховна Рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Мінфіну.
"Анонімні Телеграм канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер", - йдеться в повідомленні.
Водночас у пресслужбі підтвердили плани щодо зміни спрощеної системи оподаткування, про що записано в Національній стратегії доходів.
"Законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, - не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках", - йдеться в заяві.
У Мінфіні додали, що законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватися Верховною Радою.
Кабінет міністрів в грудні 2023 року затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що було одним із зобов'язань української влади перед Міжнародним валютним фондом.
Стратегія передбачає, що друга та третя групи для ФОПів будуть об’єднані в одну, а ставки податку доходу будуть диференційованими. Ця шкала буде передбачати мінімальну ставку в розмірі 3% для торговельної діяльності та міститиме градацію ставок до 17% для низки послуг.
Мінфін 12 березня оприлюднив звіт про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році та підтвердив плани щодо реформи спрощеної системи, яка передбачає збільшення податків. Це відбудеться через рік після виконання заходів, спрямованих на безпеку використання даних та доступ до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках, а також розробки концепції та політики безпеки використання податковими органами (персоніфікованої) деперсоніфікованої інформації про платників податків.