Чи зросте тариф на опалення в Києві та як формують платіжки: що варто знати

Чи будуть змінюватись тарифи на опалення в Києві

Згідно з інформацією КП "Київтеплоенерго", тарифи на теплову енергію для населення у столиці України впродовж поточного опалювального сезону залишаються незмінними.

Тобто тарифи на опалення в Києві змінюватись не будуть (як уже шість років поспіль).

Українцям нагадали також, що станом на сьогодні вартість:

однієї гігакалорії теплової енергії становить 1654,41 гривні;

становить 1654,41 гривні; одного кубічного метру гарячої води - 97,89 гривні.

Від чого залежить вартість опалення для населення

У КП "Київтеплоенерго" повідомили, що вартість опалення для населення столиці залежить від теплоспоживання кожного будинку.

Зазначається, що понад 90% багатоквартирних житлових будинків Києва - фактично всі будівлі, де є технічна можливість - оснащені будинковими лічильниками.

Виходячи з цього, вартість опалення залежить від:

зовнішньої температури повітря;

обсягів спожитого в будинку тепла;

рівня енергоефективних заходів (зокрема можливості регулювати температуру).

"Нарахування за опалення залежить від наявності чи відсутності загальнобудинковового приладу обліку теплової енергії", - наголосили у комунальному підприємстві.

Як формуються нарахування за опалення у платіжках

Українцям пояснили, що за умови, якщо будинковий лічильник встановлений, то зафіксовані ним обсяги спожитого тепла розподіляються між усіма квартирами (пропорційно площі помешкань).

Крім того, сплачуються витрати на загальнобудинкові потреби та місця загального користування (МЗК) - коридори, технічні приміщення тощо.

Якщо ж у будинку є і загальний, і квартирні лічильники, - власники квартир із лічильником сплачують:

відповідно до показань свого приладу;

плюс нарахування за МЗК.

"Важливо знати, що згідно з вимогами чинного законодавства, в опалювальний сезон квартира не може повністю відключатися від тепла та передавати показання на рівні "0", - зауважили у КП "Київтеплоенерго".

Уточнюється, що це дозволяє уникнути зловживань та маніпуляцій, коли в холодну пору року окремі мешканці обігрівають помешкання коштом сусідів, не сплачуючи за послугу.

"Чинне законодавство встановило мінімальну частку споживання для кожного помешкання - найменший розрахований обсяг тепла для обігріву житла саме у цьому будинку", - пояснили громадянам.

Тим часом для квартир без лічильників у таких будинках платіжка формується наступним чином:

від показань будинкового лічильника віднімаються сумарні показання усіх квартирних лічильників і витрати на загальнобудинкові потреби;

залишок розподіляється між квартирами без лічильників - пропорційно опалювальній площі.

Зазначається водночас, що існують випадки, "коли багато мешканців можуть не передати показання, що викривляє баланс спожитого тепла".

"Тому, щоб убезпечити квартири без лічильників від завищених нарахувань, законом передбачено максимальну частку споживання тепла для однієї оселі", - розповіли у КП "Київтеплоенерго".

Насамкінець у випадку, якщо будинковий лічильник відсутній, нарахування здійснюється на підставі затвердженого урядом алгоритму (Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг №315, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України).

У цьому випадку вартість опалення розраховується:

на основі теплового навантаження будинку;

з урахуванням фактичної кількості годин постачання теплової енергії;

з урахуванням середньомісячної температури зовнішнього повітря.

При цьому теплове навантаження будинку визначається при його проектуванні.

"Це максимальна кількість тепла, необхідна для його обігріву, враховуючи роботу всіх інженерних систем - опалення, водопостачання, вентиляції тощо", - підсумували у комунальному підприємстві.

Публікація КП "Київтеплоенерго" (скриншот: facebook.com/kyivteploenergo)