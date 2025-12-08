Вырастет ли тариф на отопление в Киеве и как формируют платежки: что стоит знать

Будут ли меняться тарифы на отопление в Киеве

Согласно информации КП "Киевтеплоэнерго", тарифы на тепловую энергию для населения в столице Украины в течение текущего отопительного сезона остаются неизменными.

То есть тарифы на отопление в Киеве меняться не будут (как уже шесть лет подряд).

Украинцам напомнили также, что по состоянию на сегодня стоимость:

одной гигакалории тепловой энергии составляет 1654,41 гривны;

составляет 1654,41 гривны; одного кубического метра горячей воды - 97,89 гривны.

От чего зависит стоимость отопления для населения

В КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что стоимость отопления для населения столицы зависит от теплопотребления каждого дома.

Отмечается, что более 90% многоквартирных жилых домов Киева - фактически все здания, где есть техническая возможность - оснащены домовыми счетчиками.

Исходя из этого, стоимость отопления зависит от:

наружной температуры воздуха;

объемов потребленного в доме тепла;

уровня энергоэффективных мероприятий (в частности возможности регулировать температуру).

"Начисление за отопление зависит от наличия или отсутствия общедомового прибора учета тепловой энергии", - подчеркнули в коммунальном предприятии.

Как формируются начисления за отопление в платежках

Украинцам объяснили, что при условии, если домовой счетчик установлен, то зафиксированные им объемы потребленного тепла распределяются между всеми квартирами (пропорционально площади помещений).

Кроме того, оплачиваются расходы на общедомовые нужды и места общего пользования (МОП) - коридоры, технические помещения и т.д.

Если же в доме есть и общий, и квартирные счетчики, - владельцы квартир со счетчиком платят:

в соответствии с показаниями своего прибора;

плюс начисления по МОП.

"Важно знать, что согласно требованиям действующего законодательства, в отопительный сезон квартира не может полностью отключаться от тепла и передавать показания на уровне "0", - отметили в КП "Киевтеплоэнерго".

Уточняется, что это позволяет избежать злоупотреблений и манипуляций, когда в холодное время года отдельные жители обогревают помещения за счет соседей, не платя за услугу.

"Действующее законодательство установило минимальную долю потребления для каждого помещения - наименьший рассчитанный объем тепла для обогрева жилья именно в этом доме", - объяснили гражданам.

Между тем для квартир без счетчиков в таких домах платежка формируется следующим образом:

от показаний домового счетчика вычитаются суммарные показания всех квартирных счетчиков и расходы на общедомовые нужды;

остаток распределяется между квартирами без счетчиков - пропорционально отапливаемой площади.

Отмечается при этом, что существуют случаи, "когда многие жители могут не передать показания, что искажает баланс потребленного тепла".

"Поэтому, чтобы обезопасить квартиры без счетчиков от завышенных начислений, законом предусмотрена максимальная доля потребления тепла для одного дома", - рассказали в КП "Киевтеплоэнерго".

Наконец в случае, если домовой счетчик отсутствует, начисление осуществляется на основании утвержденного правительством алгоритма (Методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг №315, утвержденная приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины).

В этом случае стоимость отопления рассчитывается:

на основе тепловой нагрузки дома;

с учетом фактического количества часов поставки тепловой энергии;

с учетом среднемесячной температуры наружного воздуха.

При этом тепловая нагрузка дома определяется при его проектировании.

"Это максимальное количество тепла, необходимое для его обогрева, учитывая работу всех инженерных систем - отопления, водоснабжения, вентиляции и т.д.", - подытожили в коммунальном предприятии.

Публикация КП "Киевтеплоэнерго" (скриншот: facebook.com/kyivteploenergo)