Чи зросте ПДВ? Гетманцев відповів на чутки про підвищення податків

"Знову бачу чергову хвилю в ЗМІ про підняття ПДВ як результат відвідування нашими представниками МВФ. МВФ не відвідував, рекомендації не отримував, але можу вам відповідально заявити, що ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться", - наголосив Гетманцев.

Голова комітету з питань фінансів додав, що принаймні у поточному цьому скликанні парламенту питання підвищення податку на додану вартість (ПДВ) точно не обговорюється.

Він додав, що для зростання податків уряду у майбутньому потрібно провести серйозну підготовчу роботу, а лише потім замислюватися по зміни податкових ставок. На його думку, зокрема необіхдно:

вичерпати ресурс детінізації, в тому числі провівши реформу митниці і Бюро економічної безпеки (БЕБ);

скоротити власні неефективні видатки, на кшталт кешбеку;

скористатися резервом від додаткового розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

"А вже потім замислюватись, або ні, над ставками ПДВ", - підкреслив Гетманцев.