Чи зросте ПДВ? Гетманцев відповів на чутки про підвищення податків

Чутки про можливе підвищення ПДВ в Україні не відповідають дійсності. Жодних обговорень такого рішення ні з Міжнародним валютним фондом (МВФ), ні в парламенті не ведеться.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Знову бачу чергову хвилю в ЗМІ про підняття ПДВ як результат відвідування нашими представниками МВФ. МВФ не відвідував, рекомендації не отримував, але можу вам відповідально заявити, що ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться", - наголосив Гетманцев.
Голова комітету з питань фінансів додав, що принаймні у поточному цьому скликанні парламенту питання підвищення податку на додану вартість (ПДВ) точно не обговорюється.
Він додав, що для зростання податків уряду у майбутньому потрібно провести серйозну підготовчу роботу, а лише потім замислюватися по зміни податкових ставок. На його думку, зокрема необіхдно:
"А вже потім замислюватись, або ні, над ставками ПДВ", - підкреслив Гетманцев.
Нагадаємо, раніше вже лунали чутки про те що, в Україні планують підвищити податки. У квітні міністр фінансів Сергій Марченко відповів на ці повідомлення. Він зазначив, що Україна дійсно потребує більш значних ресурсів, зокрема, у 2026 році. Однак запевнив, що підвищення податкових ставок не планується.
"Хочу зазначити, що ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо. Підняття податків не передбачаємо. І все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством", - сказав Марченко.
Міністр фінансів повідомив, що в цьому році Мінфін реагує на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і має відповідь на ці питання.
Додамо, що минулого року Мінфін домігся підвищення податків для громадян України через збільшення витрат на оборону.
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