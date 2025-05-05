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Вырастет ли НДС? Гетманцев ответил на слухи о повышении налогов

Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Слухи о возможном повышении НДС в Украине не соответствуют действительности. Никаких обсуждений такого решения ни с Международным валютным фондом (МВФ), ни в парламенте не ведется.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Опять вижу очередную волну в СМИ о повышении НДС как результат посещения нашими представителями МВФ. МВФ не посещал, рекомендации не получал, но могу вам ответственно заявить, что нет, о повышении НДС речь не шла и не идет", - подчеркнул Гетманцев.

Председатель комитета по вопросам финансов добавил, что по крайней мере в текущем этом созыве парламента вопрос повышения налога на добавленную стоимость (НДС) точно не обсуждается.

Он добавил, что для роста налогов правительству в будущем нужно провести серьезную подготовительную работу, а только потом задумываться по изменению налоговых ставок. По его мнению, в частности необходимо:

  • исчерпать ресурс детенизации, в том числе проведя реформу таможни и Бюро экономической безопасности (БЭБ);
  • сократить собственные неэффективные расходы, вроде кэшбека;
  • воспользоваться резервом от дополнительного размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"А уже потом задумываться, или нет, над ставками НДС", - подчеркнул Гетманцев.

 

Повышение налогов в Украине

Напомним, ранее уже ходили слухи о том что, в Украине планируют повысить налоги. В апреле министр финансов Сергей Марченко ответил на эти сообщения. Он отметил, что Украина действительно нуждается в более значительных ресурсах, в частности, в 2026 году. Однако заверил, что повышение налоговых ставок не планируется.

"Хочу отметить, что никаких планов по фискализации мы не планируем. Поднятие налогов не предусматриваем. И все будет осуществлено в условиях, предусмотренных действующим законодательством", - сказал Марченко.

Министр финансов сообщил, что в этом году Минфин реагирует на те риски, которые уже материализовались, и имеет ответ на эти вопросы.

Добавим, что в прошлом году Минфин добился повышения налогов для граждан Украины из-за увеличения расходов на оборону.

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