Чи зроблять Різдво і Новий рік вихідними в Києві: відповідь КМДА

Який графік діятиме в КМДА

В апараті виконавчого органу Київради окремих рішень про перенесення робочих днів у період новорічних свят не ухвалювали. Працівники працюватимуть за встановленим режимом, а для виконання невідкладних завдань організовуватимуть чергування.

У КМДА пояснили, що міські служби забезпечують життєдіяльність столиці цілодобово, без перерв на вихідні та святкові дні.

Це особливо важливо під час воєнного стану, коли потрібно підтримувати роботу критичної інфраструктури, надавати комунальні послуги та оперативно реагувати на аварійні ситуації й наслідки російських атак.

Чи можуть змінити графік комунальні підприємства

Окремі комунальні підприємства та установи є самостійними юридичними особами й роботодавцями. Тому їхні керівники можуть самостійно визначати режим роботи працівників, зокрема на період свят.

У КМДА нагадали, що під час воєнного стану діють особливі правила трудових відносин. Зокрема, не застосовується норма про автоматичне перенесення вихідного дня на наступний день, якщо він збігається зі святковим або неробочим.