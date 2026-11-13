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Сделают ли Рождество и Новый год выходными в Киеве: ответ КГГА

17:51 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
Во время действия военного положения выходные на праздники не предоставляются (коллаж РБК-Украина)

В Киеве пока не принимали отдельных решений о переносе рабочих дней на период новогодних праздников. В то же время, коммунальные предприятия и учреждения столицы могут самостоятельно определять график работы, в частности в праздничные дни.

Об этом по запросу РБК-Украина сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Какой график будет действовать в КГГА

В аппарате исполнительного органа Киевсовета отдельные решения о переносе рабочих дней в период новогодних праздников не принимались. Работники будут работать по установленному режиму, а для выполнения неотложных задач будут организовывать дежурство.

В КГГА объяснили, что городские службы обеспечивают жизнедеятельность столицы круглосуточно, без перерывов на выходные и праздничные дни.

Это особенно важно во время военного положения, когда необходимо поддерживать работу критической инфраструктуры, оказывать коммунальные услуги и оперативно реагировать на аварийные ситуации и последствия российских атак.

Могут ли изменить график коммунальных предприятий

Отдельные коммунальные предприятия и учреждения являются самостоятельными юридическими лицами и работодателями. Поэтому их руководители могут самостоятельно определять режим работы, в частности, на период праздников.

В КГГА напомнили, что во время военного положения действуют особые правила трудовых отношений. В частности, не применяется норма об автоматическом переносе выходного дня на следующий день, если он совпадает с праздничным или нерабочим.

Читайте также о том, что в Тернополе работники коммунальных предприятий, школ и социальных учреждений будут выходные на Рождество и Новый год. Рабочие же дни перенесут на субботы - 19 декабря и 16 января. Соответствующее решение принял Тернопольский городской совет.

Ранее мы писали о том, что для главной елки Киева разработали новую рождественскую концепцию под названием "Свет внутри". Ее подали на рассмотрение городской администрации.

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