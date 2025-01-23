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Чи знадобляться українцям завтра парасольки: прогноз синоптика

Четвер 23 січня 2025 17:02
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Чи знадобляться українцям завтра парасольки: прогноз синоптика Погода в Україні завтра буде здебільшого вологою (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У п'ятницю, 24 січня, погода в Україні буде здебільшого вологою. Сильного вітру в більшості регіонів бути не повинно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Якої погоди чекати українцям найближчим часом

Згідно з прогнозом Діденко, завтра в Україні буде волого - з дощем і мокрим снігом.

Вітер - південно-східний та не дуже сильний.

"Млявий, майже штиль", - уточнила синоптик.

Вона додала, що оскільки стан атмосфери не змінюється, вітру майже немає і подекуди "сидять тумани", температура повітря також суттєво змінюватись не буде.

"24 січня в Україні вночі - близько нуля. Вдень +1+4 (на півдні +4+9 градусів). Знову тумани", - розповіла спеціаліст.

У Києві, за її словами, погода буде хмарною, вогкою, з туманами та ймовірними невеликими опадами. Температура вдень - від 1 до 3 градусів тепла.

"Надалі в Україні очікується підвищення температури повітря", - підсумувала Діденко.

Чи знадобляться українцям завтра парасольки: прогноз синоптикаЧи знадобляться українцям завтра парасольки: прогноз синоптика

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Тим часом у прес-службі Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж доби, 24 січня, по території нашої країни буде хмарно.

Невеликий мокрий сніг та дощ ймовірні вночі:

  • на Лівобережжі;
  • у західних областях.

Вдень - у більшості регіонів.

Туман вночі та вранці прогнозують місцями:

  • у південних областях;
  • у більшості центральних областей;
  • на Прикарпатті.

Вітер - південний, південно-східний (у західних областях - з переходом на західний), 3-8 м/с.

Температура вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу (в Криму - від 1 до 6 градусів за Цельсієм).

Температура повітря вдень - від 0 до 5 градусів вище нуля (на півдні країни 6-11°C).

Чи знадобляться українцям завтра парасольки: прогноз синоптикаЧи знадобляться українцям завтра парасольки: прогноз синоптика

Прогноз погоди на 24 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.

Читайте також, чому небо над містами України червоніє на заході сонця.

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