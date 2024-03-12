Чи змусять Росію масові атаки дронів перекинути ППО з фронту: думка експерта

Масові атаки дронів по об'єктах військово-промислового комплексу та нафтогазовій галузі Росії не означають, що окупанти перекидатимуть системи протиповітряної оборони з фронту для їх захисту.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ" .

Як повідомило Reuters, внаслідок сьогоднішньої атаки по НПЗ у Кстові (Нижегородська область) через ураження установки атмосферної перегонки нафти АВТ-6 частково зупинилося виробництво. За словами джерел агентства, йдеться про зупинку половини потужностей.

Однак, на думку військового експерта Олександра Мусієнка, системна "бавовна" на таких об'єктах зовсім не означає, що Росія почне масово перекидати засоби ППО з фронту для їх захисту. Поки такого не спостерігається.

"Росіяни так само тримають велику кількість засобів ППО на фронті. Тим гірше для них, бо тоді у нас з'являються можливості. Нас в принципі влаштовує будь-який сценарій. Якщо вони перекидатимуть їх з фронту, це означатиме, що ми зможемо ефективно вражати ворожі цілі. Якщо ні, відповідно, наші сили битимуть по об'єктах на території РФ. Але загалом питання не в тому, що Росії не вистачає ППО. А в тому, що Україні вдається настільки вдало планувати маршрути та реалізовувати удари", - зазначив експерт.

Атака на НПЗ у Нижньогородській області

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" атакували безпілотники.

При цьому уточнювалося, що ударний безпілотник потрапив прямо на встановлення перегонки нафти. Після такої атаки на території підприємства виникла пожежа.

Також на удар нафтопереробним заводом скаржився губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

Як пізніше повідомили РБК-Україна джерела у Силах оборони, нафтопереробний завод був атакований дронами. За цим стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.