Вынудят ли Россию массовые атаки дронов перебросить ПВО с фронта: мнение эксперта

Массовые атаки дронов по объектам военно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли России не означают, что оккупанты будут перебрасывать системы противовоздушной обороны с фронта для их защиты.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ" .

Как сообщило Reuters, в результате сегодняшней атаки по НПЗ в Кстове (Нижегородская область) из-за поражения установки атмосферной перегонки нефти АВТ-6 частично остановилось производство. По словам источников агентства, речь идет об остановке половины мощностей.

Однако, по мнению военного эксперта Александра Мусиенко, системная "бавовна" на таких объектах вовсе не означает, что Россия начнет массово перебрасывать средства ПВО с фронта для их защиты. Пока такового не наблюдается.

"Россияне также держат большое количество средств ПВО на фронте. Тем хуже для них, потому что тогда у нас появляются возможности. Нас в принципе устраивает любой сценарий. Если они будут опрокидывать их с фронта, это будет означать, что мы сможем эффективно поражать вражеские цели. Если нет, соответственно, наши силы будут бить по объектам на территории РФ. Но вообще вопрос не в том, что России не хватает ПВО. А в том, что Украине удается настолько удачно планировать маршруты и реализовывать удары", - отметил

Атака на НПЗ в Нижегородской области

Напомним, сегодня, 12 марта, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" атаковали беспилотники.

При этом уточнялось, что ударный беспилотник попал прямо на установку перегонки нефти. После такой атаки на территории предприятия возник пожар.

Также на удар нефтеперерабатывающим заводом жаловался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как позже сообщили РБК-Украина источники в Силах обороны, нефтеперерабатывающий завод был атакован дронами. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.