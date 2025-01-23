Чи зможуть ЗСУ утримати Покровськ та відкинути ворога: думка експерта

Гетьман вважає, що у ЗСУ є шанс утримати Покровськ та відкинути ворога, але на це треба кинути резерви.

"Без додаткових сил ми це не здатні зробити", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи будуть ЗСУ це робити, експерт нагадав нещодавню заяву головнокомандувача Олександра Сирського Сирський. Він стверджував, що в обороні не можна виграти війну, і що росіян чекають сюрпризи, які готують українські війська.

"Інколи, як це не сумно виглядає і жорстоко, треба вести бої, виснажуючи ворога максимально, а вже вкінці вводити резерви. Зазвичай резерви вводяться не на початку бойових дій. Якщо ворог проводить наступ, то резерв вводиться в останній момент, коли ворог вимотаний і вважає, що досяг певної мети. Тоді проводиться контрудар", - пояснив Гетьман.

На його думку, нестача людей на цій ділянці фронту може бути пов'язана з тим, що ЗСУ хоче максимально виснажити ворога, щоб потім зробити потужний контрудар і відсунути окупантів.

"Це ж військової точки зору розумні речі, а з людської виглядає трошки жорстоко. Але війна - жорстока річ", - наголосив експерт.