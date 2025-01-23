Чи зможуть ЗСУ утримати Покровськ та відкинути ворога: думка експерта

Українські війська зможуть утримати Покровськ Донецької області та відкинути ворога. Однак для цього потрібні резерви.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
Гетьман вважає, що у ЗСУ є шанс утримати Покровськ та відкинути ворога, але на це треба кинути резерви.
"Без додаткових сил ми це не здатні зробити", - зазначив він.
Відповідаючи на питання, чи будуть ЗСУ це робити, експерт нагадав нещодавню заяву головнокомандувача Олександра Сирського Сирський. Він стверджував, що в обороні не можна виграти війну, і що росіян чекають сюрпризи, які готують українські війська.
"Інколи, як це не сумно виглядає і жорстоко, треба вести бої, виснажуючи ворога максимально, а вже вкінці вводити резерви. Зазвичай резерви вводяться не на початку бойових дій. Якщо ворог проводить наступ, то резерв вводиться в останній момент, коли ворог вимотаний і вважає, що досяг певної мети. Тоді проводиться контрудар", - пояснив Гетьман.
На його думку, нестача людей на цій ділянці фронту може бути пов'язана з тим, що ЗСУ хоче максимально виснажити ворога, щоб потім зробити потужний контрудар і відсунути окупантів.
"Це ж військової точки зору розумні речі, а з людської виглядає трошки жорстоко. Але війна - жорстока річ", - наголосив експерт.
Нагадаємо, останні кілька місяців окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.
Як розповідав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, ворог хоче взяти місто "в кліщі", але йому це не вдається.
Нещодавно у ЗСУ повідомляли, що наразі про напівоточення Покровська навіть не йдеться. Хоча росіяни сподіваються на це.
А американський Інститут вивчення війни зазначав, що росіяни створюють ударне угруповання на південь від Покровська. Це може свідчити про плани РФ змінити тактичні пріоритети.
Окрім того, нещодавно російські війська змінили тактику наступу на Покровськ. Окупанти намагаються обійти місто із заходу через малі села та лісопосадки, а також перервати українські логістичні ланцюги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.