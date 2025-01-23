Смогут ли ВСУ удержать Покровск и отбросить врага: мнение эксперта

Гетман считает, что у ВСУ есть шанс удержать Покровск и отбросить врага, но на это надо бросить резервы.

"Без дополнительных сил мы это не способны сделать", - отметил он.

Отвечая на вопрос, будут ли ВСУ это делать, эксперт напомнил недавнее заявление главнокомандующего Александра Сирского Сирский. Он утверждал, что в обороне нельзя выиграть войну, и что россиян ждут сюрпризы, которые готовят украинские войска.

"Иногда, как это ни печально выглядит и жестоко, надо вести бои, истощая врага максимально, а уже в конце вводить резервы. Обычно резервы вводятся не в начале боевых действий. Если враг проводит наступление, то резерв вводится в последний момент, когда враг измотан и считает, что достиг определенной цели. Тогда проводится контрудар", - пояснил Гетьман.

По его мнению, нехватка людей на этом участке фронта может быть связана с тем, что ВСУ хочет максимально истощить врага, чтобы потом сделать мощный контрудар и отодвинуть оккупантов.

"Это же с военной точки зрения разумные вещи, а с человеческой выглядит немножко жестоко. Но война - жестокая вещь", - подчеркнул эксперт.