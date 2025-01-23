Смогут ли ВСУ удержать Покровск и отбросить врага: мнение эксперта

Украинские войска смогут удержать Покровск Донецкой области и отбросить врага. Однако для этого нужны резервы.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
Гетман считает, что у ВСУ есть шанс удержать Покровск и отбросить врага, но на это надо бросить резервы.
"Без дополнительных сил мы это не способны сделать", - отметил он.
Отвечая на вопрос, будут ли ВСУ это делать, эксперт напомнил недавнее заявление главнокомандующего Александра Сирского Сирский. Он утверждал, что в обороне нельзя выиграть войну, и что россиян ждут сюрпризы, которые готовят украинские войска.
"Иногда, как это ни печально выглядит и жестоко, надо вести бои, истощая врага максимально, а уже в конце вводить резервы. Обычно резервы вводятся не в начале боевых действий. Если враг проводит наступление, то резерв вводится в последний момент, когда враг измотан и считает, что достиг определенной цели. Тогда проводится контрудар", - пояснил Гетьман.
По его мнению, нехватка людей на этом участке фронта может быть связана с тем, что ВСУ хочет максимально истощить врага, чтобы потом сделать мощный контрудар и отодвинуть оккупантов.
"Это же с военной точки зрения разумные вещи, а с человеческой выглядит немножко жестоко. Но война - жестокая вещь", - подчеркнул эксперт.
Напомним, последние несколько месяцев оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
Как рассказывал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, враг хочет взять город "в клещи", но ему это не удается.
Недавно в ВСУ сообщали, что сейчас о полуокружении Покровска речь даже не идет. Хотя россияне надеются на это.
А американский Институт изучения войны отмечал, что россияне создают ударную группировку к югу от Покровска. Это может свидетельствовать о планах РФ изменить тактические приоритеты.
Кроме того, недавно российские войска изменили тактику наступления на Покровск. Оккупанты пытаются обойти город с запада через малые села и лесопосадки, а также прервать украинские логистические цепи.
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