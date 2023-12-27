Чи зможуть війська РФ здійснити швидке оперативне просування з Мар'їнки: думка ISW

Російські окупанти не демонструють здатності покращити виконання швидких механізованих рухів вперед при наступах. Тому, вірогідно, після можливого захоплення Мар'їнки не зможуть здійснити стрімке оперативне просування в Донецькій області.

У матеріалі йдеться, що ймовірне захоплення інтервентами Мар’їнки є обмеженим тактичним здобутком Росії, та не віщує будь-якого оперативного значного прогресу, якщо тільки "російські сили не зможуть значно покращити свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед, у чому вони не демонструють жодних ознак".

Згідно з геолокаційними кадрами від 25 грудня, російські війська могли просунутися в північних районах населеного пункту. При цьому експерти ISW оцінюють, що окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар'їнку, незважаючи на відсутність візуального підтвердження повного захоплення селища станом на 26 грудня.

Як стверджував російський диктатор Володимир Путін, захоплення Мар'їнки нібито дозволить відтіснити Сили оборони України від окупованого Донецька, і створити ширшого оперативного простору для військ РФ.

Чимало російських "воєнкорів" називали взяття Мар'їнки "тактичною перемогою", та стверджували, що це дозволить військам РФ проводити наступальні операції в напрямку населених пунктів до 15 км на захід від селища в найближчі тижні та місяці, загрожуючи наземним лініям зв'язку ЗСУ.

Спроби РФ захопити Мар'їнку

Зауважимо, що окупанти намагалися захопити Мар'їнку з 2014 року, вони ведуть щоденні фронтальні наступи на населений пункт із початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, посиливши ці штурми з початку жовтня поточного року.

Як російські, так і українські офіційні особи визнали, що бойові дії повністю знищили Мар'їнку - невелике поселення з населенням приблизно 9 тисяч людей до вторгення РФ в Україну.

"Невеликий і повністю зруйнований населений пункт не пропонує російським військам надійного оперативного плацдарму для подальших наступальних дій", - йдеться у звіті.

Сама Мар'їнка розташована менш ніж за кілометр від лінії фронту до вторгнення, і ЗСУ вже давно укріпили багато навколишніх населених пунктів, які війська РФ так само намагалися захопити.

Виснаження сил окупантів

У публікації зазначається, що з 24 лютого 2022 року окупанти просунулися вглиб Мар'їнки приблизно на 3 кілометри, і "немає жодних ознак того, що швидкість просування росіян до наступних населених пунктів, визначених як тактичні російські цілі, буде швидшою, особливо враховуючи темпи виснаження".

У ISW додають, що імовірне захоплення Мар'їнки росіянами відбулося після кількох місяців дуже виснажливих незначних досягнень, та не є результатом раптового швидкого механізованого наступу.

"Російські війська не проводили жодної наступальної операції, яка призвела б до швидкого та механізованого просування вперед, починаючи з весни 2022 року, і російські можливості для проведення механізованого маневру, який був би необхідний для такого просування, були серйозно погіршені", - зауважують експерти.

Приклад Авдіївки

Так, йдеться у звіті, нещодавно війська РФ продемонстрували відсутність цих можливостей у невдалих хвилях масових механізованих штурмів для захоплення Авдіївки, і ці наступальні операції призвели до додаткових втрат бронетехніки, що спонукало російське командування перейти до наземних атак з використанням важкої піхоти.

Мар'їнка може дати окупантами можливість тактичних просувань

За словами аналітиків, швидка маневрена війна також потребує боєздатних механізованих підрозділів, а російські підрозділи, які брали участь у спробі захоплення Мар'їнки, здебільшого були елементами погано підготовлених та менш ефективних підрозділів "ДНРівців"

"Російські війська навряд чи здійснять швидке оперативне просування з Мар'їнки, а повідомлення про захоплення Росією населеного пункту щонайбільше створюють умови для подальших обмежених тактичних здобутків", - йдеться у звіті ISW.

Бої за Мар'їнку і ситуація в селищі

Нагадаємо, ще 25 грудня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу доповів диктатору Володимиру Путіну про те, що російські війська нібито повністю окупували Мар'їнку.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун, коментуючи цю інформацію, наголошував, що про повне захоплення міста говорити некоректно, оскільки наші захисники все ще знаходяться в його адміністративних кордонах.

При цьому 26 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зазначив, що українські захисники перебувають на півночі Мар'їнки. Але частина військових уже відійшли на околиці і навіть далі.

Також військові у вівторок ввечері розповіли, що російські окупанти продовжують обстрілювати Мар'їнку за допомогою артилерії. Це відбувається після їхніх заяв про нібито повний контроль над містом.

Додамо, що за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, ЗСУ тримають під контролем маленьку частину Мар'їнки, а сам населений пункт перетворився на руїни.