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Після фейку про повну окупацію. РФ продовжує обстрілювати Мар'їнку з артилерії, - ЗСУ

Мар'їнка, Вівторок 26 грудня 2023 18:54
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Після фейку про повну окупацію. РФ продовжує обстрілювати Мар'їнку з артилерії, - ЗСУ Ілюстративне фото: РФ продовжує обстрілювати Мар'їнку з артилерії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують обстрілювати Мар'їнку за допомогою артилерії. Це відбувається після їхніх заяв про нібито повний контроль над містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Мар'їнку ворог продовжує обстрілювати з артилерії. Наші війська, як і зазначив головнокомандувач (Валерій Залужний - ред.), ще залишаються на півночі міста", - зазначив він.

За словами Штупуна, біля міста бойових зіткнень поки що не фіксували, але "артилерійська підготовка триває".

Спікер уточнив, що окрім Мар'їнки під артилерійським обстрілом також перебуває сусіднє село Георгіївка.

Фейк росіян

Нагадаємо, ще вчора, 25 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів диктатору Володимиру Путіну про те, що війська РФ нібито повністю окупували Мар'їнку.

Штупун, коментуючи цю інформацію, наголошував, що про повне захоплення міста говорити некоректно, оскільки наші захисники все ще знаходяться в його адміністративних кордонах.

При цьому сьогодні, 26 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники перебувають на півночі Мар'їнки. Але частина військових уже відійшли на околиці і навіть далі.

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