Смогут ли войска РФ осуществить быстрое оперативное продвижение из Марьинки: мнение ISW

Российские оккупанты не демонстрируют способности улучшить выполнение быстрых механизированных движений вперед при наступлениях. Поэтому, вероятно, после возможного захвата Марьинки не смогут осуществить стремительное оперативное продвижение в Донецкой области.

В материале говорится, что вероятный захват интервентами Марьинки является ограниченным тактическим достижением России, и не предвещает какого-либо оперативного значительного прогресса, если только "российские силы не смогут значительно улучшить свою способность выполнять быстрые механизированные движения вперед, в чем они не демонстрируют никаких признаков".

Согласно геолокационным кадрам от 25 декабря, российские войска могли продвинуться в северных районах населенного пункта. При этом эксперты ISW оценивают, что оккупанты, вероятно, контролируют большую часть, если не всю Марьинку, несмотря на отсутствие визуального подтверждения полного захвата поселка по состоянию на 26 декабря.

Как утверждал российский диктатор Владимир Путин, захват Марьинки якобы позволит оттеснить Силы обороны Украины от оккупированного Донецка, и создать более широкое оперативное пространство для войск РФ.

Многие российские "военкоры" называли взятие Марьинки "тактической победой", и утверждали, что это позволит войскам РФ проводить наступательные операции в направлении населенных пунктов до 15 км к западу от поселка в ближайшие недели и месяцы, угрожая наземным линиям связи ВСУ.

Попытки РФ захватить Марьинку

Отметим, что оккупанты пытались захватить Марьинку с 2014 года, они ведут ежедневные фронтальные наступления на населенный пункт с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, усилив эти штурмы с начала октября текущего года.

Как российские, так и украинские официальные лица признали, что боевые действия полностью уничтожили Марьинку - небольшой поселок с населением примерно 9 тысяч человек до вторжения РФ в Украину.

"Небольшой и полностью разрушенный населенный пункт не предлагает российским войскам надежный оперативный плацдарм для дальнейших наступательных действий", - говорится в отчете.

Сама Марьинка расположена менее чем в километре от линии фронта до вторжения, и ВСУ уже давно укрепили многие окрестные населенные пункты, которые войска РФ также пытались захватить.

Истощение сил оккупантов

В публикации отмечается, что с 24 февраля 2022 года оккупанты продвинулись вглубь Марьинки примерно на 3 километра, и "нет никаких признаков того, что скорость продвижения россиян к следующим населенным пунктам, определенным как тактические российские цели, будет более быстрой, особенно учитывая темпы истощения".

В ISW добавляют, что вероятный захват Марьинки россиянами произошел после нескольких месяцев очень изнурительных незначительных достижений, и не является результатом внезапного быстрого механизированного наступления.

"Российские войска не проводили ни одной наступательной операции, которая бы привела к быстрому и механизированному продвижению вперед, начиная с весны 2022 года, и российские возможности для проведения механизированного маневра, который был бы необходим для такого продвижения, были серьезно ухудшены", - отмечают эксперты.

Пример Авдеевки

Так, говорится в отчете, недавно войска РФ продемонстрировали отсутствие этих возможностей в неудачных волнах массовых механизированных штурмов для захвата Авдеевки, и эти наступательные операции привели к дополнительным потерям бронетехники, что побудило российское командование перейти к наземным атакам с использованием тяжелой пехоты.

Марьинка может дать оккупантам возможность тактических продвижений

По словам аналитиков, скорая маневренная война также нуждается в боеспособных механизированных подразделениях, а российские подразделения, участвовавшие в попытке захвата Марьинки, в основном были элементами плохо подготовленных и менее эффективных подразделений "ДНРовцев"

"Российские войска вряд ли осуществят быстрое оперативное продвижение с Марьинки, а сообщения о захвате Россией населенного пункта создают условия для дальнейших ограниченных тактических достижений", - говорится в отчете ISW.

Бои за Марьинку и ситуация в поселке

Напомним, еще 25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил диктатору Владимиру Путину о том, что российские войска якобы полностью оккупировали Марьинку.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка полковник Александр Штупун, комментируя эту информацию, отмечал, что о полном захвате города говорить некорректно, поскольку наши защитники все еще находятся в его административных границах.

При этом 26 декабря главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отметил, что украинские защитники находятся на севере Марьинки. Но часть военных уже отошла на окраины и даже дальше.

Также военные во вторник вечером рассказали, что российские оккупанты продолжают обстреливать Марьинку с помощью артиллерии. Это происходит после их заявлений о якобы полном контроле над городом.

Добавим, что, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, ВСУ держат под контролем маленькую часть Марьинки, а сам населенный пункт превратился в руины.