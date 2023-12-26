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"Мар'їнки більше немає". Залужний заявив про відхід українських військових

Вівторок 26 грудня 2023 16:15
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"Мар'їнки більше немає". Залужний заявив про відхід українських військових Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Іван Носальський

Українські військові відійшли на околиці Мар'їнки. Місто повністю зруйноване внаслідок атак ворога.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Українського генерала попросили прокоментувати заяви росіян про те, що їм нібито вдалося повністю окупувати Мар'їнку.

Він нагадав, що Мар'їнка "трималася майже два роки". Захисники, за його словами, все ще перебувають у північній частині міста та підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом.

"Це війна. І те, що ми зараз відійшли на околиці Мар'їнки, а в деяких місцях трохи далі, мені здається, що в цьому немає нічого такого, що могло б викликати суспільний резонанс", - відповів Залужний.

Він також розповів про стан міста після активних бойових дій.

"Мар'їнки більше немає", - наголосив генерал.

Заяви росіян

Нагадаємо, ще вчора, 25 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів диктатору Володимиру Путіну про те, що російські солдати нібито "цілком взяли Мар'їнку під свій контроль".

Після цього спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун спростував такий фейк. Він зазначив, що захисники все ще перебувають в адміністративних межах Мар'їнки.

При цьому він додав, що говорити про повне захоплення населеного пункту некоректно.

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