Сможет ли Украина вступить в ЕС до 2030 года: ответ Еврокомиссии

Украина выполняет свои задачи на пути к вступлению в Европейский Союз. Цель членства до 2030 года остается в силе.

Об этом европейский комиссар по вопросам расширения до 2030 года сказала в интервью РБК-Украина .

"Я бы сказала, что поскольку расширение, особенно Украины, является одним из важнейших приоритетов ЕС, мы будем выполнять, и я уверена, что Украина также", - сказала она.

Она напомнила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посещая Киев, сказала, что она видит возможность, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года.

По ее словам, эти сроки остаются в силе.

"Я должна сказать, что мы требуем от стран-кандидатов действительно много, потому что это означает адаптацию всей правовой системы во всех сферах", - сказала она.

Кос добавила, что это не только о верховенстве права, это об экономике, это о статистике, это о создании институтов, которые будут устойчивыми и способными выполнить все Копенгагенские критерии.

"Поэтому я могу сказать, что Украина действительно хорошо справляется", - добавила еврокомиссар.