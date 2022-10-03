Чи зможе Україна вступити до ЄС за 2 роки, - відповідь посла

Посол ЄС відреагував на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля про те, що Україна сподівається пройти весь шлях вступу до ЄС за два роки.

"Це оптимістично, енергійно та рішуче. І це так, як ми хотіли б, вірно? Розширення ЄС - це процес, заснований на досягненнях. Абсолютна більшість того, що має зробити, залежить від країни-кандидата", - заявив він.

Маасікас зазначив, що після набуття статусу кандидата в ЄС Україна має зробити "домашню роботу" за допомогою Євросоюзу.

"Потім Єврокомісія оцінить досягнутий прогрес. Я можу поки що лише процитувати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн під час її нещодавнього (15 вересня, - ред.) візиту до Києва: оцінка буде наступного року, а далі бачитимемо", - зазначив посол.