Чи зможе Україна вступити до ЄС за 2 роки, - відповідь посла

Посол ЄС Матті Маасікас оцінив перспективи вступу України до Європейського союзу за два роки. Таке прагнення українського керівництва він назвав "оптимістичним, енергійним та рішучим".
Про це Маасікас сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
Посол ЄС відреагував на заяву українського прем'єра Дениса Шмигаля про те, що Україна сподівається пройти весь шлях вступу до ЄС за два роки.
"Це оптимістично, енергійно та рішуче. І це так, як ми хотіли б, вірно? Розширення ЄС - це процес, заснований на досягненнях. Абсолютна більшість того, що має зробити, залежить від країни-кандидата", - заявив він.
Маасікас зазначив, що після набуття статусу кандидата в ЄС Україна має зробити "домашню роботу" за допомогою Євросоюзу.
"Потім Єврокомісія оцінить досягнутий прогрес. Я можу поки що лише процитувати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн під час її нещодавнього (15 вересня, - ред.) візиту до Києва: оцінка буде наступного року, а далі бачитимемо", - зазначив посол.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна не може приєднатися до ЄС до 2024 року. Бо це рішення не залежить лише від України.
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