Амбициозная цель. Украина хочет за два года стать членом ЕС, - Шмыгаль

У Украины есть амбициозная цель приобрести статус полноценного члена Европейского союза уже через два года.

По словам премьера, украинские власти планируют уже до конца 2022 года выполнить семь требований Европейской комиссии для начала переговоров о членстве в ЕС.

"Мы уже выполнили более 65% требований Соглашения об ассоциации, имеем амбицию выполнить все условия до конца этого года. Мы имеем амбицию войти в переговорную процедуру и будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы имеем амбицию за два года максимум пройти этот путь, быть полноценной европейской страной в ЕС", - сказал Шмыгаль.

Какими были требования ЕС

Вместе со статусом кандидата в члены ЕС Украина получила перечень условий, которые необходимо выполнить для дальнейшего продвижения на пути евроинтеграции.

Среди требований, в частности, были усиление борьбы с коррупцией и назначения новых руководителей НАБУ и САП, продолжение реформ судебной системы и Конституционного суда, имплементация антиолигархического закона, изменение законодательства о медиаресурсах и национальных меньшинствах.