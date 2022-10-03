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Сможет ли Украина вступить в ЕС через 2 года, - ответ посла

Фото: глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (flickr.com)
Автор: Милан Лелич, Руслан Гаращенко

Посол ЕС Матти Маасикас оценил перспективы вступления Украины в Европейский союз через два года. Такое стремление украинского руководства он назвал "оптимистичным, энергичным и решительным".

Об этом Маасикас сказал в интервью РБК-Украина.

Посол ЕС отреагировал на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина надеется пройти весь путь вступления в ЕС за два года.

"Это оптимистично, энергично и решительно. И это так, как мы хотели бы, верно? Расширение ЕС - это процесс, основанный на достижениях. Абсолютное большинство того, что должно сделать, зависит от страны-кандидата", - заявил он.

Маасикас отметил, что после получения статуса кандидата в ЕС Украина должна сделать "домашнюю работу" с помощью Евросоюза.

"Затем Еврокомиссия оценит достигнутый прогресс. Я могу пока только процитировать слова президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее недавнего (15 сентября, - ред.) визита в Киев: оценка будет в следующем году, а дальше будем видеть", - отметил посол.

Напомним, ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не может присоединиться к ЕС до 2024 года. Поскольку это решение не зависит только от Украины.

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