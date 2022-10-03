Сможет ли Украина вступить в ЕС через 2 года, - ответ посла

Посол ЕС отреагировал на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина надеется пройти весь путь вступления в ЕС за два года.

"Это оптимистично, энергично и решительно. И это так, как мы хотели бы, верно? Расширение ЕС - это процесс, основанный на достижениях. Абсолютное большинство того, что должно сделать, зависит от страны-кандидата", - заявил он.

Маасикас отметил, что после получения статуса кандидата в ЕС Украина должна сделать "домашнюю работу" с помощью Евросоюза.

"Затем Еврокомиссия оценит достигнутый прогресс. Я могу пока только процитировать слова президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее недавнего (15 сентября, - ред.) визита в Киев: оценка будет в следующем году, а дальше будем видеть", - отметил посол.