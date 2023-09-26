Чи зможе Україна імпортувати е/е взимку: в "Укренерго" назвали головну проблему

Можливості України для імпорту електроенергії з сусідніх країн складають 1,2 ГВт. Однак імпорту не відбувається через те, що ціна стримана певними лімітами, які встановив регулятор.

"Технічно ми як енергосистема здатні імпортувати до 1,2 ГВт потужності. Ми як оператор енергосистеми цю технічну можливість забезпечили. Що має відбуватися далі? Далі імпортер, будь-хто, хто має відповідну ліцензію учасника ринку електричної енергії, може купити електроенергію в Словаччині, Польщі чи, наприклад, в іншій країні, і цю електроенергію імпортувати в Україну. Продати її споживачам тут", - сказав він.

За його словами, цього не може зробити "Укренерго", оскільки компанія - оператор енергосистеми, якому законом заборонено торгувати. "Це логічно, тому що ми як оператор повинні бути завжди над схваткою, ми не беремо участь в комерційній діяльності на ринку", - додав він.

Кудрицький повідомив, що ці імпортери можуть бути державні, можуть бути приватні або комунальні, не важливо. Вони повинні купити електроенергію за кордоном таким чином, щоб тут можна було її продати і не понести збитки.

"Тобто це питання їхньої економіки. Якщо в Україні великий дефіцит потужності, так як було, наприклад, останні пару тижнів серпня, коли була спека, і енергосистема потребувала додаткової електроенергії з-за кордону", - пояснив він

У нормальній ситуації ціна мала б трохи піднятися в цей період, і тоді імпорт з європейських країн пішов би в Україну, сказав голова "Укренерго".

"У нас через вади регулювання цього не відбувається, тому що ціна стримана певними лімітами, які встановив регулятор (НКРЕКП - ред.). І вийшло так, що під час дефіциту в серпні, коли ми як оператор енергосистеми підняли всі електростанції, які могли виробляти електроенергію, і нам все ще не вистачало потужності, ми практично не мали комерційного імпорту, який був потрібен енергосистемі. І ми змушені були просити в сусідніх країн аварійну допомогу. Але ця аварійна допомога зазвичай дорожча, ніж імпорт", - пояснив Кудрицький.

Складна зима

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у вересні ситуація в енергосистемі України стабілізувалася в порівнянні з останніми спекотними тижнями серпня, коли "Укренерго" було змушено брати аварійну допомогу з європейських країн.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький також сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.