Сможет ли Украина импортировать э/э зимой: в "Укрэнерго" назвали главную проблему

Возможности Украины для импорта электроэнергии из соседних стран составляют 1,2 ГВт. Однако импорта не происходит из-за того, что цена сдерживается определенными лимитами, установленными регулятором.

"Технически мы как энергосистема способны импортировать до 1,2 ГВт мощности. Мы как оператор энергосистемы эту техническую возможность обеспечили. Что должно происходить дальше? Дальше импортер, кто имеет соответствующую лицензию участника рынка электрической энергии, может купить электроэнергию в Словакии, Польше или, например, в другой стране, и эту электроэнергию импортировать в Украину. Продать ее потребителям здесь", - сказал он.

По его словам, этого не может сделать "Укрэнерго", поскольку компания - оператор энергосистемы, которому законом запрещено торговать. "Это логично, потому что мы как оператор должны быть всегда над схваткой, мы не участвуем в коммерческой деятельности на рынке", - добавил он.

Кудрицкий сообщил, что эти импортеры могут быть государственными, могут быть частными или коммунальными, не важно. Они должны купить электроэнергию за границей таким образом, чтобы здесь можно было ее продать и не понести убытки.

"То есть это вопрос их экономики. Если в Украине велик дефицит мощности, так как было, например, последние пару недель августа, когда была жара, и энергосистема нуждалась в дополнительной электроэнергии из-за границы", - пояснил он.

В нормальной ситуации цена должна немного подняться в этот период, и тогда импорт из европейских стран пошел бы в Украину, сказал глава "Укрэнерго".

"У нас из-за изъянов регулирования этого не происходит, потому что цена сдержана определенными лимитами, которые установил регулятор (НКРЭКУ - ред.). И получилось так, что во время дефицита в августе, когда мы как оператор энергосистемы подняли все электростанции, которые могли производить электроэнергию, и нам все еще не хватало мощности, мы практически не имели коммерческого импорта, который потребовался энергосистеме. И мы вынуждены были просить у соседних стран аварийную помощь. Но эта аварийная помощь обычно дороже импорта", - пояснил Кудрицкий.

Сложная зима

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в сентябре ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась по сравнению с последними жаркими неделями августа, когда "Укрэнерго" было вынуждено брать аварийную помощь из европейских стран.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.